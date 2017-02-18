澎湖環局攜手業者 推電動機車專案促銷

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澎湖縣政府環保局為推動綠色運輸宣導政策及提升民眾環保意識，除了深入社區辦理多場電動機車試乘宣導、維護電動機車充電柱外，並結合轄內業者共同推出「電動機車專案促銷推廣活動」。

自一月中開始，環保局為鼓勵民眾及遊客使用綠色運輸工具，設計規劃電動機車專案促銷推廣活動，串連住宿、交通、消費、旅遊，並結合民宿、電動機車租賃業者、轄內配合商店及旅行社共同辦理「電動機車專案促銷推廣活動」。

並於各便利商店門口及村里辦公室公布欄等地張貼活動海報，屆時民眾只要使用智慧型手機掃描活動海報中的QR code，即可自動連結至本局活動訊息網站，每位參與活動者至配合的電動機車租賃業租車，即可得到碳匯券50元，如在活動上有相關的疑問，請撥打專線：06-9221778洪珮榛小姐。

(中時)