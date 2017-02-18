曾是底片霸主 富士靠美妝年賺千億重生

曾是底片霸主之一的富士軟片，在2003年數位相機問世後，曾面臨大幅度的挫敗。（達志影像/Shutterstock）

在數位相機問世前，曾與柯達（Eastman Kodak Company）稱霸全球底片市場的富士軟片（FUJiFILM），如今靠著化妝品，讓這間創立於1934年、日本老牌的底片與相機企業再度重生，不僅推出「ASTALIFT」和「Lunamer AC」兩個品牌，同時也推出相關健康藥品的產。更從2006年起，年年為富士創造高達35億美元（約1,045億台幣）的高額收入。

據新加坡亞洲衛視（Channel NewsAsia）報導，曾與柯達一同稱霸底片市場多年的日本富士軟片，在2003年數位相機問世後，公司營運大受打擊，社長古森重隆（Shigetaka Komori）在營運壓力下，下令將公司內的實驗室轉型，從相片技術轉往化妝品等產品研究，這一項連實驗室內老資歷的科學家都懷疑的政策，卻成功為富士軟片創造一片新的生機。透過這群科學家與技師們的努力，富士陸續開發出多款產品，於2006年成立健康管理部門，成為如今富士旗下最賺錢的部門之一，年營業額上看35億美元（約1,045億台幣）。

富士軟片的分公司所生產的「ASTALIFT」美妝產品。（圖/ASTALIFT官網）

富士軟片轉型的紀錄片。

曾經風光一時的富士軟片，在2003年的數位風暴中，讓每日5,000卷底片的銷量，一下子暴跌8成。讓當年有2/3利潤都在相機與底片項目的富士，突然面臨空前危機。為了降低成本，富士軟片只能選擇大幅裁員，一次裁掉旗下約5,000名員工，但仍然不足以支撐大環境的變局。必須有重大變革的富士，從實驗室轉型開始做起，古森重隆社長在專訪中表示，「能夠轉型成功，我必須感謝從公司創立至今共2萬名科學家與技師們，和他們努力的累積成果。」

除了底片外，富士軟片更開發出新型的拍立得，和眾多中高階版本的單眼相機，加上美妝部門，成功讓這個老品牌走出谷底。但在如今數位相機普及的時代，相較於昔日對手柯達，富士卻仍持續堅持出產底片，對此，古森重隆社長表示，「即使產值不及集團的1%，底片攝影和相片是一種文化，我們有義務為後代保留美麗的畫面。」

(中時電子報)