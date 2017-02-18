洪秀柱呼籲柱粉別太兇「戰鬥力對外別對內」

國民黨主席洪秀柱（中）。(中央社)

國民黨主席選舉激烈，洪秀柱18日下午接受前總統府副秘書長羅智強訪問時被問到，是否擔心選完之後黨會分裂，變成「廢墟」？洪秀柱表示，她有心把選務做好，也希望每個陣營派人來監督，有問題就改，有誤會就澄清，在公平制度下競爭，不要酸言酸語。她也認為，就算選完，每個人都在政壇打滾那麼多年，「不信他們會棄黨而去」，若辜負黨的栽培，是會被唾棄的。

羅智強在臉書直播節目「台北直播」訪問洪秀柱，他也向洪提到，網上的「柱粉」戰鬥力很強，洪秀柱也呼籲「拜託柱粉不要那麼兇」，「戰鬥力很強不要對內、要對外」，她說自己在網上也被罵得很慘，但一笑置之。

有網友問她接任黨主席近一年來做了哪些工作？她說有三大方向，第一是論述方面，希望透過各地廣設的孫文學院，喚起民眾的黨德、黨魂；第二是人才培育，她說目前黨有人才斷層問題，因此趁著2018年選舉，從里長選舉到處找人才、培養，有縣市議員的「武林計畫」，也有里長開始的「發芽計畫」，並主張「用壯育青」，四五十歲的人才要趕緊用，年輕人要培養，但這不是一兩天就能完成的。

第三則是組織改造，洪表示，今年2月1日起，黨工從800多人變成400人以下，幾乎砍半，手心手背都是肉，該讓誰離開，退休金、結算金怎麼處理都是大問題，地方黨部主委也很苦惱，但這件事非作不可，否則一個月5千多萬的薪水怎麼發？

她形容，目前黨在打地基的階段，唯有地基牢固，上頭蓋的大樓才會穩，這幾個月來的地方小型補選，國民黨幾乎都贏，特別是花蓮市由綠轉藍就是指標，她相信2018年如果成績好，也能提振士氣，她也會持續效法國父當年募款，並承受各項艱困的挑戰。

另外她也舉例，建立制度是很辛苦的事，如這屆黨主席選舉5月舉行，就被質疑是否故意把時程往前，但她主張一切回歸黨章、建立制度，以後到期就選，每隔四年的5月就選黨主席，8月開全代會。

(旺報)