澎湖警察局提醒網路購物防詐招數

網路商機無窮，消費者成了詐騙集團眼中待宰的肥羊，在享受方便購物的同時，若不懂得保護自己，就有可能受騙上當，其實發生在拍賣平台上的詐騙手法與詐騙集團慣用的一樣，只是通路不同罷了，至於線上購物常見的詐騙手法包括買空賣空型、以物易物型、名牌低價型等3種。

澎湖縣政府警察局為防止鄉親受騙，特提供以下線上購物應注意事項：

交易前：

一、在參加網路拍賣交易前，要先了解拍賣網站的拍賣流程、買家與賣家相互應有的責任與義務。

二、事先查明賣家是否通過拍賣網站的認證及其信用評價、交易歷史紀錄。

三、交易前，仔細閱讀拍賣商品說明，並確認商品保存狀況。

四、多利用電話、電子郵件或網路提問方式，與交易對象聯繫，仔細觀察交易對象的態度是否誠實。

五、隨時注意拍賣網站的公告，掌握最新網路拍賣交易現況。

六、避免跨國間交易，以免發生國與國間法律不能適用問題。

交易時：

一、切勿貪圖小利，購買與市價顯不相當的商品，以免受騙上當，買到仿冒品或贓物。

二、切勿私下交易，透過拍賣網站完成交易，才能留下紀錄，作為交易憑證，以免發生糾紛時，拿不出交易證據。

三、保留交易過程中所有證據及匯款紀錄，以便事後追查。

四、選擇較安全的付費方式，如當面交易或貨到付款。

五、交易過程中發生糾紛，應先尋求拍賣網站的申訴管道，要求仲裁。

六、與交易對象先確認交貨日期及如何處理退貨。

七、為了避免額外支出，交易總金額應含運費及特殊費用。

八、絕不要提供自己的身分證號、信用卡號、私人聯絡方式等資料給交易對象。

交易後：

一、如發現網路拍賣商品侵害了他人著作、商標、專利或智慧財產權，應立即向拍賣網站或警方舉發，請求撤銷該商品買賣。

二、如不幸遭遇網路拍賣詐欺，請檢具相關資料（如網頁內容、匯款紀錄、雙方聯絡方式等）儘速報警處理。

(中時)