馬公市公所低收入戶暨虎井、桶盤地區子女就學獎學金 開始申請

馬公市公所低收入戶暨虎井、桶盤地區子女就學獎學金開始申請囉！

馬公市公所105學年度下學期低收入戶暨虎井、桶盤地區子女就學獎學金，自3月1日起至3月31日止開始受理申請，民眾如欲了解該兩項獎學金申請之相關訊息，可上馬公市公所網站查詢下載，或洽詢本市各里辦公處，申請表格可逕向市公所及里辦公處領取。歡迎符合資格之學生把握機會踴躍提出申請。

(中時)