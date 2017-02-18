經典賽熱身賽 中華隊大啖冠軍牛排

參加世界棒球經典賽的中華隊，明天起將在台中洲際棒球場展開熱身賽，今天下午由總教練郭泰源與隊長林智勝帶領，到西堤牛排台中文心店大啖業者特製的冠軍牛排。

正在台中市受訓的中華隊，結束上午的操練後，下午前往西堤文心店，店員在餐廳門口夾道歡迎球員到來，西堤牛排副總經理王福標還準備了金棒、金球、金手套獻給中華隊，預祝中華隊出征韓國為國爭光，由中華棒協副理事長林華韋、郭泰源、林智勝與球員潘威倫代表接受。

今天中華隊享用的冠軍套餐，是由西堤主廚特製的36盎司「戰斧豬排+嫩煎犢牛肋排」冠軍套餐，王福標說，這份雙主餐充滿運動選手最需要補充的蛋白質，除要讓球員大飽口福外，也讓球員補充體力。

林華韋代表中華棒協感謝西堤為球員舉辦盛宴，他說，西堤是年輕人喜歡的套餐，祝福中華隊能卯足全力前進韓國，進入二輪賽，挺進最後決賽，在郭泰源帶領下，爭取最佳成績。

對於中華隊的狀況，林智勝指出，大家都準備得很好，沒有什麼問題，戰力比往年更好，只有盡力去拚都有機會，每一場球賽都要盡力去拚，中華隊會拿出最好戰力迎戰對手。1060218

(中央社)