馬公市公所役男兵籍調查線上申報 提升便民服務效率

馬公市公所提醒役男，87年次徵兵及齡男子兵籍調查作業，已採全面役男兵籍調查線上申報，役男轉入系統列印兵籍調查通知單後，請里幹事轉交轄區役男宣導進行線上申報，不再由里幹事當面進行調查，此申報方式除可減少調查人力付出外，兵籍資料由役男或役男家屬自行上網登填，可以更為詳實，亦可免除受調人員等待時間及減少役政單位紙張用量，更有效率也更環保。

馬公市公所統計87年次徵兵及齡男子兵籍調查合計件數468件，線上申報件數395件，整體線上申報率為84%，部份里數更達100%完成線上申報，可見數位電子政府網路申報已漸為民眾接受，更符合馬公市公所積極推動智慧城市政策目標。

後續役政作業包括役男體檢、抽籤及徵集等各項權利和義務，馬公市公所將依序提供資訊和通知，以利兵役作業推動。請需辦理相關役政業務之役男或家屬，如有任何關於役男兵役問題，請撥打兵役服務專線洽詢。

馬公市公所兵役服務專線(06)9276651

(中時)