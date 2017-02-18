覬覦標案利益施暴 3人逃亡多時終落網

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該暴力集團在屏東恆春以「中國洪門五聖山信廉總堂恆春分堂」為據點，並在此分配工作與討論恐嚇等細節。（周綾昀翻攝）

49歲顏姓主嫌在屏東恆春以「中國洪門五聖山信廉總堂恆春分堂」為據點，組成暴力組織，3年前覬覦河川局發包的土方利益，亮槍要求廠商賤價販售土方，隔年又教唆數10名小弟包圍某飯店企圖強佔，扯女員工頭髮拖行。屏東縣警方會同屏東調查站查緝，於昨將他們逮捕到案。

屏東警分局去年7月接獲線報，指2014年間，顏男覬覦第七河川局發包「恆春鎮東門溪蓄洪池興建工程」的土方利益，夥同多名手下，除恐嚇強索保護費外，甚至喝令廠商到他開的小吃部，亮槍脅迫賤價賣給他10萬噸土方，造成廠商損失超過130萬元。

2015年則受金主所託，教唆數10名成員包圍恆春一家飯店，到場先暴打飯店員工，還硬扯女員工頭髮拖行，強佔現金與電視等財物，企圖在法院未點交產權前，「打跑」原經營者。

屏東縣警方會同屏東縣調查站進行查緝與蒐證，16、17日兵分四路，在台中、台南、高雄及恆春等地區同步收網，將顏男與2名共犯逮捕到案。

警方表示，該集團以顏男為首，有數十名成員，每日遊手好閒，聚在恆春北門路的「中國洪門五聖山信廉總堂恆春分堂」，並在此商討暴力分工細節，再對得標廠商相關及監工人員進行恐嚇、勒索，訊後全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害、妨害自由等將3人移送法辦，至於是否另涉其他刑事案件，將再擴大偵辦。

(中時)