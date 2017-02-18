黨主席選舉白熱化 洪秀柱籲「說好話」
國民黨主席洪秀柱今天接受前總統府副秘書長羅智強「台北直播」專訪，談到最近廝殺激烈的黨主席選舉，洪秀柱呼籲所有候選人及支持者「存好心、做好事、說好話」，不要酸言酸語互相攻擊。
網友提問，國民黨五個副主席三個「反洪」，是否自認領導出了問題？洪秀柱表示，因為民進黨執政做得太爛，三個副主席才跳下來，畢竟優秀的人才都想要出來承擔。洪強調，有好手出來競爭是好事，不要像前年國民黨派不出總統候選人，只有她願意出來承擔，「那不是很淒慘嗎？」
洪秀柱呼籲，所有的參與者都要有君子之爭的風範，大家都要說好話，好好論述自己的政策與對黨的願景，不要互揭短處，特別是瘋狂的支持者，講話很難聽，彼此酸來酸去，對黨不是好事。洪說，多人競選黨主席，代表黨員有多元選擇，應該要正向去看待，而不要用負面去看誰不服氣或是誰反洪。
羅智強也特別提到，他觀察到網路上的「柱粉」戰鬥力很旺盛，洪秀柱的貼文下面留言都很平靜，可是其他候選人的貼文下面往往戰成一片。對此，洪秀柱笑說，「有時候我覺得柱粉挺凶的，這邊要拜託一下柱粉不要這麼兇。」
(中時)
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