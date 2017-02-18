維護市場整潔非口號 澎湖馬公市長葉竹林突襲北辰清溝日
為維護北辰市場環境清潔，馬公市市場管理所規畫每週四都有清潔工作，輪番打掃市場內外各區域。才在過年前協助北辰大掃除的市長葉竹林，在過年後又再度來到北辰市場協助沖洗地板，他說，整潔工作必須持續、不中斷。
市場管理所表示，北辰市場是一棟超過三十年的建築，每天來來往往的人很多，是生活中不可缺少的購物場所，所以即使是在過年前才剛做過大掃除，全面刷洗過一遍，但經過了農曆春節及元宵節絡繹不絕的人潮，新的髒污及陳年舊垢都會再出現，所以自大年初六開工之後，市場管理所清潔人員便馬不停蹄的進行打掃工作。
一直關心北辰市場的葉竹林市長得知這個禮拜進行清水溝日，以及將使用高壓清洗機刷洗地板，趁著公務空檔特地換裝前往協助，在該日的打掃範圍中，甚至連窗戶及牆面也一併沖洗。
一旁的攤販們說，雖然過年前才剛打掃乾淨，但經過了元宵節的那波寒流，澎湖的風沙及水氣，讓整棟建物的牆面及門窗又蒙上一層灰。
「這樣很乾淨」市場內的攤商大姐這麼說著。看著葉市長仔細的用高壓清洗機掃過每一寸地板，攤商也主動的將箱子搬開，為環境整潔盡一份心力。
葉竹林市長指出，30年老市場的環境維護，不是三天兩天、幾個月就可以完成，需要長期不間斷的打掃，看到市場清潔人員如此認真，攤商又能自動自發的協助與配合，他非常感動也感謝。未來他也將不定期的加入打掃行列，也期望大家繼續支持，共同維護北辰市場環境整潔。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。