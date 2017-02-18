維護市場整潔非口號 澎湖馬公市長葉竹林突襲北辰清溝日

為維護北辰市場環境清潔，馬公市市場管理所規畫每週四都有清潔工作，輪番打掃市場內外各區域。才在過年前協助北辰大掃除的市長葉竹林，在過年後又再度來到北辰市場協助沖洗地板，他說，整潔工作必須持續、不中斷。

市場管理所表示，北辰市場是一棟超過三十年的建築，每天來來往往的人很多，是生活中不可缺少的購物場所，所以即使是在過年前才剛做過大掃除，全面刷洗過一遍，但經過了農曆春節及元宵節絡繹不絕的人潮，新的髒污及陳年舊垢都會再出現，所以自大年初六開工之後，市場管理所清潔人員便馬不停蹄的進行打掃工作。

一直關心北辰市場的葉竹林市長得知這個禮拜進行清水溝日，以及將使用高壓清洗機刷洗地板，趁著公務空檔特地換裝前往協助，在該日的打掃範圍中，甚至連窗戶及牆面也一併沖洗。

一旁的攤販們說，雖然過年前才剛打掃乾淨，但經過了元宵節的那波寒流，澎湖的風沙及水氣，讓整棟建物的牆面及門窗又蒙上一層灰。

「這樣很乾淨」市場內的攤商大姐這麼說著。看著葉市長仔細的用高壓清洗機掃過每一寸地板，攤商也主動的將箱子搬開，為環境整潔盡一份心力。

葉竹林市長指出，30年老市場的環境維護，不是三天兩天、幾個月就可以完成，需要長期不間斷的打掃，看到市場清潔人員如此認真，攤商又能自動自發的協助與配合，他非常感動也感謝。未來他也將不定期的加入打掃行列，也期望大家繼續支持，共同維護北辰市場環境整潔。

(中時)