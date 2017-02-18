父子檔掛競選帆布墜落亡 趙天麟：暫停一切活動

我要評比

3名工人在懸掛競選形象廣告大型帆布，突然一陣強風，導致在高處固定帆布的郭姓父子墜落地面。(合成圖／劉宥廷攝、本報資料照片)

郭姓父子檔今日上午在高樓外牆懸掛民進黨立法委員趙天麟的競選帆布時，意外自五樓摔落地面，雙雙不治；趙天麟下午回應，對此深感遺憾，並暫停一切活動。

60歲、33歲郭姓父子檔今日上午於高雄市一處5樓高外牆懸掛民進黨立法委員趙天麟的競選大型帆布，強風來襲，不慎摔落，兩人皆因頭部重撞，不幸身亡。郭妻得知後也難掩哀痛地說：「父子每天出去工作都提心吊膽」。

趙天麟下午於臉書發文回應表達震驚與不捨，並說與暱稱「小郭師傅」的父子檔是長期合作夥伴，對於這次不幸事件，「深感遺憾」。即日起暫停一切活動，將會全力協助家屬後續事宜。

(中時電子報)