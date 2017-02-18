這個司機怪怪的 疑搭訕女大生求加LINE
客運司機怪怪的，遇落單妙齡女子竟搭訕還要LINE，讓受害女子坦言「不舒服」。新北市1名女大生，前晚搭乘基隆客運返回金山家中，竟遭司機言語騷擾，甚至要求加LINE進一步交往，但基隆客運表示，目前司機正在休假，要周一才能確認是否真的有騷擾情事。
這名女大生將事發過程PO在臉書的社群網站「金山人讚出來」上，她表示自己當時搭乘板橋往金山953車次，要返回金山家中，不過在返家途中，張姓司機不斷跟女大生攀談，直到乘客陸續下車、僅剩女大生獨自1人時，竟開始說：「妳看妳那麼漂亮，腿又那麼長，加一下LINE好嗎？」使得女大生感到相當不舒服。
但張姓司機見女大生沒反應，居然變本加厲，表示自己離婚單身多年，更表示要帶女大生出去玩「吃香喝辣」，女大生不堪其擾只好提前下車，還在大馬路上痛哭，改搭另一班客運返家，文末呼籲：「上車時也要告知信任的人車號，司機名字，多保護自己一點！」
對此，基隆客運回應說：「該名司機今天休假，因為該車輛在外站，必須等周一才能將監視器畫面寄回來解讀釐清真相。」表示一切要等周一才能有詳細的回應，目前全案仍交由客運業者調查中。
(中時)
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