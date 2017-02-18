禽流感升溫？養殖業者萌念輕生 幸及時攔阻

我要評比

禽流感疫情升溫，民眾人心惶惶，更重創養禽業者，台南市近日即傳出有養禽業者因養殖禽類遭撲殺，導致嚴重虧損，萌念輕生，經衛生局介入了解並持續關懷，業者這才走出陰鬱。

最近頻傳禽流感疫情，一般民眾只需避免接觸禽類、少吃肉類，即可免於疫情衝擊，然而，對於第一線養殖業者來說，卻可能面臨生計陷入困境，尤其遇上家禽需遭撲殺，衝擊更大，無疑是一場災難，台南市衛生局近日就接獲通報有養殖業者打算輕生，即刻派員陪伴關懷。

衛生局提醒，重大事件發生後，相關當事人等情緒都格外需要被照顧，也需有正常的情緒壓力紓解，針對不論是受災戶或工作人員，市府設有市民免費心理諮商服務，上班時間預約專線06-3352982及06-6377232，衛生福利部有24小時免費安心專線0800-788-995。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)