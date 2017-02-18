內閣共識營 要求各部會政策自己論述清楚
行政院今天舉辦「政務團隊工作會議」（共識營），發言人徐國勇表示，上半場主要討論組織運作、執行協調方面，會中達共識包括，各部會首長、政務副首長都必須要獨當一面論述政策，自己部會政策自己要論述清楚。
工作會議與會者包括行政院長林全、副院長林錫耀、秘書長陳美伶、政務副秘書長、發言人徐國勇、各部會首長、政務副首長約70幾位，其中僑委會主委吳新興應公出國，法務部長邱太三因挺同反同團體而到總統府。
徐國勇說，論述政策必須是成熟的政策，有爭議、未定案前不要隨便下定論；未定案政策也不要跟已成熟的政策放在一起談，避免失焦。
徐國勇提到，部會也須注意議題通報以及生命週期，例如上次散裝雞蛋一次性包裝議題，應提早與民眾溝通，讓民眾了解與禽流感有很重要的關係。
徐也表示，最近財政部在討論稅制改革的議題，但學者仍有不同看法，首長受訪時應避免被認為偏向某一方，否則等到定案政策與原先方向不同時，可能又會被質疑「髮夾彎」。
另外，會中也強調傾聽民意，制定政策或修法時，要充分與各團體溝通，且溝通期不能淪為形式，必須納入不同意見形成政策；會中也希望各部會借重三級機關首長的經驗，加強與他們的聯繫與溝通。
(中時)
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