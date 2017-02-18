蕭敬騰做自己 曝光不得不當「省話一哥」真相！
金曲歌王蕭敬騰2007年參加《超級星光大道》踢館賽，同樣放蕩不羈的那頭長髮與嗓音，深深吸引眾人目光，可謂一戰成名，而距離他在節目上出道至今也已邁入第10年，這麼多年來，除了造型多變外，蕭敬騰的活潑程度也與日俱增，現在的他每次現身總以風趣的言談帶來歡笑，很難想像當初他被封為「省話一哥」，而他日前也在廣播節目中解密，其實出道當時話會這麼少，是有個心酸的故事的。
甫出道時，因靦腆沉默的個性而被封為「省話一哥」的蕭敬騰，如今的他已能在各種活動與演出中熱絡互動，甚至秒語如珠成了「無厘頭一哥」，這明顯的轉變是怎麼回事？據《自由時報》報導，蕭敬騰日前上廣播節目，透露其實這行為模式的轉變，是因為學會了如何表達情緒，因此試著將真心展露於外，好好地說出來。
蕭敬騰也自曝，其實本性並非沉默，是因為以前曾在聚會中認識一個新朋友，當時對方微醺，彼此聊得熱絡，而隔天蕭敬騰很開心地再跟對方打招呼，這個朋友卻已忘了前一晚的事情，甚至懷疑蕭敬騰在裝熟，讓他相當受傷，造成他怕再被外界這樣誤會，因此乾脆少說話，當初才會讓大家以為歌王其實內向話超少，根本是個有點心酸的誤會！
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(中時電子報)
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