陸4艘海警船入釣島 疑搭載機關炮
中國大陸今天派遣4艘海警船駛入釣魚台海域，這是今年第5次，與上次相隔不到2週。日本官方指出，這4艘中國大陸海警船中，1艘疑似搭載機關炮。
中新社報導，中國大陸國家海洋局18日公布，中國大陸海警2401、2337、2101、2106艦船編隊駛入釣魚台海域。這是6日以來，中國大陸海警艦船編隊首次在相關海域航行。
官方紀錄顯示，過去3個月，中國大陸海警艦船編隊每月都執行3次在釣魚台海域航行的任務。
日本共同社報導，位於那霸的日本第11管區海上保安總部公布，日本海上保安廳巡邏船發現，4艘中國大陸海警船上午10時左右陸續駛入釣魚台附近的日本領海，航行約2小時後駛出至領海外側的鄰接區。
保安總部指出，這4艘海警船中有1艘搭載疑似機關炮裝置。
日本外務大臣岸田文雄德國時間17日在波昂與中國大陸外交部長王毅會談，對中國大陸在釣魚台周邊及南海活動日益活躍表示「強烈關切」。兩人分別闡述對釣魚台的主張。
今年是日中邦交正常化45週年，報導指出，岸田與王毅就為改善關係而共同努力達成共識。1060218
(中央社)
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