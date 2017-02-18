上海車牌拍賣40萬起跳 25萬人瘋搶
中國大陸上海市限量發放車牌，2月的車牌拍賣最低成交價人民幣8萬8200元（新台幣約40萬1750元），仍吸引逾25萬人競標，每100人只有4人能標到。在上海搶車牌有錢不夠，還要運氣好。
中新社報導，上海國拍網數據顯示，2月上海車牌發放額度1萬157張，比1月少2058張，競標人數卻增加1萬9616人，達25萬1717人，創2016年7月以來新高。
最新拍賣結果顯示，上海車牌平均成交價為8萬8240元，較1月增加555元；最低成交價8萬8200元，逼近歷史高點；拍賣得標率僅4%，下探歷史最低水準。
上海是中國大陸最早進行私家車牌照拍賣的城市。上海車牌在坊間被稱作「奢侈小鐵皮」，價格從最初數百元一路漲到數萬元，2013年初突然大漲，最低成交價一度衝破9萬元。
上海官方此後實行「警示價」（首次出價階段不得高於此價格）制度，但隨著上海現有車輛增加、進一步緊縮外地車輛限行措施，上海車牌競標日趨激烈，每月競標人數超過20萬已成常態。
有網民因此表示，「上海車牌已經不是出8萬元就可以解決的事，運氣也很重要。」1060218
(中央社)
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