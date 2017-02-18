行政院：家禽禁宰7天防疫 補償約3億元

我要評比

因應禽流感疫情，農委會昨天開始實施家禽禁運禁宰7天措施，行政院發言人徐國勇今天表示，將動用第二預備金補償業者，初步估計約新台幣3億元左右。

徐國勇下午出席「政務團隊工作會議」（共識營），受訪時作上述表示。

媒體報導，農委會下週將公布業者補償措施，業者7天損失由政府來吸收，「錢都準備好了」，行政院已同意動用第二預備金。1060218

(中央社)