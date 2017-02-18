金正男遇刺案 印尼女嫌曾演過北韓電影

我要評比

南韓媒體報導，在馬來西亞吉隆坡國際機場暗殺北韓勞動黨委員長金正恩同父異母的哥哥金正男的印尼女子席蒂艾沙，不僅會韓語，甚至還在北韓演過電影。

南韓「中央日報」網路版今天引述馬來西亞媒體「星報」（The Star）報導稱，包括席蒂艾沙的前夫、母親及親朋好友都一致表示，「席蒂艾沙通曉韓語，她曾應北韓政府的邀請，前往北韓拍攝過電影。」

據報導，席蒂艾沙的親朋好友透露，她一直以去過北韓、拍攝過北韓電影而引以為傲，並透露希望有機會再度訪問北韓。

報導稱，據印尼政府證實，席蒂艾沙確實結過婚，她於2012年2月離婚，目前有1個7歲大的兒子。

據報導，席蒂艾沙的母親表示，聽說女兒在馬來西亞一家三溫暖店擔任顧客管理師一職，她每月還準時匯回50萬印尼盾（約合新台幣1150元），家人一直認為她在馬來西亞努力賺錢養家。1060218

(中央社)