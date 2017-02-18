家禽禁宰禁運7天 環署加強巡查
環保署今天表示，為防堵禽流感疫情並配合家禽禁宰禁運7天的措施，將會加強巡查禽畜場周遭及注意是否有任意棄置斃死禽，若查獲違法棄置死禽者，將依違反廢棄物清理法裁罰。
環保署表示，日前已經訂定「106年禽流感防疫巡查計畫」，環保署環境督察總隊也已結合保七總隊第3大隊及各地方環保局，加強巡查禽畜場周遭環境及注意是否有任意棄置斃死禽情形。
還將適時輔以無人飛行載具進行空中巡查蒐證，以防範可能衍生的環境問題。
環保署說，環保稽查人員於現場巡查如發現大量禽鳥死亡棄置，會立即通報地方動物防疫機關前往處理，並協助確認後續動物屍體銷毀及環境消毒作業。
環保署強調，如果有不肖禽畜場業者，違法棄置禽類屍體，將依違反廢棄物清理法處新台幣6000元以上300萬元以下罰鍰；若致危害人體健康導致疾病者，可依法處1年以上7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金；若未取得許可從事廢棄物清除、處理業務者，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。1060218
(中央社)
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