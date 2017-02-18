陸證監會副主席：對川普冒險行動要有心理準備
近期中美關係似有緩和的趨勢，先是川普致函習近平，接者雙方首次通電，重申建立合作關係；昨日美國國務卿提勒森與中國外長王毅會面時，又再次重申雙方高層應展開交往。然而，今日中國證監會副主席方星海卻警告說：「對川普的冒險行動要有心理準備」。
方星海在「2017年國研智庫新年論壇」上表示，川普政府上任以來，已經展現出強烈的經貿單邊主義，以及基督教聯盟傾向，他認為不應該對中美關係抱有過分期待。
方星海認為，川普政府對經貿議題的態度是強烈的單邊主義，也就是「你得按照我的意願往前走」，想要中國按照美國的規則行事；另外從近期美國與俄羅斯關係改善，可以看出川普強烈的基督教世界聯盟傾向。
「川普與美國歷任總統不一樣，以前美國歷任總統都希望創造雙贏局面，認為中國強對美國也有利。」方星海說道。但是他認為川普是迫於情勢才與中國合作，川普的單邊主義立場會將中國視為對手，不會希望中國壯大。
由於美國是三權分立的政治體制，方星海稱，川普的政策將受到制約，事情不一定能完全依照他的意志進行。不過他也認為中美必須合作，中國應該試著讓美國企業支持中國，並且與美國政府展開長期合作。
(工商)
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