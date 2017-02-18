餵食野鳥 南市環保局開出第一張罰單

為加強禽流感疫情防治工作，許多愛鳥民眾常自行購買飼料到公園廣場餵食禽鳥，台南市環保局認為，除了會造成環境污染外，也會讓疫情擴散，18日南市已開出第一張罰單，將處1200元罰鍰，該局呼籲民眾停止餵食行為。

南市環保局官員表示，餵食鳥類原本是出於愛護動物的行為，但往往卻導致公園廣場到處是鳥類的排泄物，形成環境污染，也造成通行上的不便及安全衛生的問題，現在正值禽流感疫情，更可能因接觸到鳥類與其排泄物，而增加感染風險。

官員指出，鴿糞帶有隱球菌孢子，容易造成呼吸道感染或其他疾病傳播，為有效避免野鴿群聚棲息，請民眾無論是在住家或公園、廣場等公共場所，請勿隨意餵食野鴿，減少野鴿食物來源，避免野鴿群聚棲息。

該局已針對南市36處野鴿常出沒公共區域進行消毒，以降低民眾感染風險，維護環境衛生，本府公共區域、公園及廣場等場所，環保局稽查人員及各權責管理單位已加強稽查取締任意餵食野鴿，請民眾於公共場所不要餵食野鴿，以免因污染環境衛生而違反廢棄物清理法而受罰。

台南市一名市民，18日在安平區林默娘公園園區，灑飼料餵養野鴿，被環保局稽查員發現後，隨即被開罰1200元，該局鼓勵市民如發現此類違規，請記下餵養野鴿情事之人、事、時、地、物等相關資訊，可向台南市市民服務熱線1999或免付費公害陳情電話0800-066666反映，環保局將會派員前往查處，查證屬實將依廢清法27條開罰新台幣1200至6000元。

(中時)