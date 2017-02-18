睽違14年 大翅鯨再度現身花蓮外海！

七星潭岸邊約3海浬今早發現14年沒見到的「大翅鯨」，讓整船遊客直呼，超級幸運。（多羅滿賞鯨公司提供）

七星潭岸邊約3海浬今早發現14年沒見到的「大翅鯨」，讓整船遊客直呼，超級幸運。（多羅滿賞鯨公司提供）

相隔14年，大翅鯨現身花蓮外海！一艘賞鯨船行經花蓮七星潭海域，船長江文龍正苦惱於海相不佳，擔心該趟出航可能要摃龜了，正要駛船停靠岸邊，就看到海面出現「巨大噴氣直直向上」，開近逐一確認特徵，開心宣布遇到「大翅鯨」了，讓整船遊客大喊，超級幸運。

多羅滿賞鯨副理呂世明指出，每年1到3月是大翅鯨沿著黑潮往北洄游的季節，過去因適逢東北季風強、風浪大，考量搭乘舒適度及尋找難度高，每年11月至隔年2月是不開航的，要看見牠們的機率本來就不大了，又加上牠們流速快，想看到更是難上加難，近2年適逢暖冬來襲，才有在2月份提前開航。

這艘幸運的賞鯨團由擁有18開船經驗的船長江文龍駕駛，他說，早上出航時陣風8級、浪高約3、4米，約8點半左右看見北方出現白色碎浪，初估是冷鋒面抵達了，也預告這趟遇到海豚的機率不大了，於是船隻往岸邊靠，就在距離花蓮港東堤約1海浬處，海面出現巨大噴氣直直向上，與抹香鯨斜的噴氣明顯不同，他直覺一想，應該是碰上什麼好東西了。

江文龍將船隻開近一看，先看到頭頂的2個噴氣孔、頭部的多處、特殊的「拱背」特徵，還幸運的近距離看到牠從水下浮起噴出直直朝上的巨大煙霧，也讓他十分篤定這就是「大翅鯨」。 江文龍回憶，上次上回看見大翅鯨是在2003年5月的一對母子鯨，這次是他第2次在花蓮外海看見大翅鯨，因此這次的2頭大翅鯨應該是睽違14年花蓮海域第二次有大翅鯨現蹤。

江文龍說，發現地點距離七星潭岸邊約3海浬，身長約10公尺的幼鯨，速度很快地朝東北方向游去，賞鯨船跟著牠大約30分鐘後，就目送牠往外海離去，同時發現更遠處還有另一頭體型更大的大翅鯨，可惜距離太遠，無法拍攝到牠的身影，推測推測2隻鯨魚是結伴同行往北洄游。

(中時)