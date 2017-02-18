仙人跳恐嚇1000萬 竹聯幫虎堂大哥機場落網

竹聯幫虎堂大哥王斯祈，設局仙人跳向富商索討千萬和解金。（陳鴻偉攝）

警方在堂口查獲本票、電擊棒等證物。（陳鴻偉攝）

44歲竹聯幫虎堂大哥王斯祈，平時經營流動賭場，更插手萬華阿公店圍事，涉及多起暴力討債案件，王日前聽說綽號「淇淇」的阿公店小姐，與1名羅姓富商有性關係，教唆女子告羅性侵害，藉此要求1000萬和解金，羅認為是金錢交易不願給錢，竟被王的手下押到阿公店內，被打到重傷昏迷，但仍不斷遭王等人恐嚇，每天擔心受怕。

台北市刑大偵五隊隊長陳偉仁指出，警方經連月追查，前天前往中山、萬華等地，逮捕王嫌4名手下，王收到消息後決定逃亡，17日下午5時許前往桃園機場，準備前往大陸溫州避風頭，王提著行李箱現身時，被久候多時的警方當場逮捕。

警方查出王男涉及多起暴力討債案件，並在堂口據點起獲電擊棒、本票、毒品吸食器等證物，全案偵訊後，依組織犯罪、恐嚇、妨害自由、傷害等罪送辦。

(中時)