賞櫻團遊覽車意外 今完成假扣押分案

蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車意外，造成33死11傷。台北市政府觀光局表示，已經協助家屬向法院聲請假扣押；士林地院表示，已經收到聲請狀，將依照規定處理，待法院審酌後，家屬可依照裁定書繳交保證金，查封聲請的標的物。

據了解，觀光局已經協助家屬向士林地院對蝶戀花旅行社、友力通運、周比蒼聲請假扣押，法院會針對聲請的標的物審酌，民事執行處將會裁定是否准許請求，若裁准後，提交三分之一的請求金額作為保證金。

除了向法院聲請查封財產，士林地檢署日前也發函給公路主關機關，要求暫不能過戶名下的車輛，若周比蒼與友力運通負責人黃河清欲出境，也要求移民署必須立即通知檢察官，啟動「防脫逃」、「防脫產」機制，確保被害人能拿到賠償金錢。

(中時)