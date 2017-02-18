原民正義 尖石鄉8戶更正編定成功

新竹縣原住民族地區建築物合法化，為試辦計畫中全國第一成功案例，今天在尖石鄉鳥嘴部落揭牌。（莊旻靜攝）

鳥嘴部落居民劉國強等到房子合法化，並同步申請民宿登記證。（莊旻靜攝）

鳥嘴部落居民劉國強等到房子合法化，並同步申請民宿登記證。（莊旻靜攝）

還給原住民居住正義！新竹縣尖石鄉鳥嘴部落有8戶前年底，配合原住民族行政委員會、新竹縣政府的「原住民族地區建築物合法化」試辦計畫，所居住地目更正編定成功，其中有2戶申請合法民宿登記證，居民感嘆「遲來的正義，讓我們可多做許多事。」

此次試辦計畫經費由原民會補助860萬元，副主委伊萬．納威指出，部落長期被視為違建戶，但此對族人並不公平，全台粗估仍有8成原住民住在「不合法」建築中，伊萬也指出，期望透過透過公共設施更新，協助建築合法化，未來包含現今蔡英文政府推動的長照等，或是對於原住民權益，都有更好的影響。

伊萬也表示，試辦計畫將持續辦理，由於現行建築法規的限制，導致並非每個部落都適用試辦計畫，未來也將朝向原住民基本法第12條的增列，用排除方式，讓原住民部落就地合法。

新竹縣原民處長曾效忠指出，新竹縣在1984年10月15日實施區域計畫法之前，原住民鄉鎮土地被劃為農牧用地，興建房屋被視為違法，此次試辦計畫針對1984年10月15日之前的房屋，做地目更正編定為丙種建築用地，可開設洗衣店、店鋪、便利商店等，曾效忠指，試辦計畫「是還給原住民正義！」

在鳥嘴部落出生的居民劉國強說，住在原地已有30、40年時間，他生於此、長於此，卻長期都處於違建狀況，此次經新竹縣政府、原民會協助，讓土地從農牧用地，更正編定為丙種建地，他也因此申請合法民宿登記成功，未來若有資金需錢，亦可透過房屋貸款，不再綁手綁腳。高齡90餘歲的居民許阿愛，也開心領取自己住家的「身分證」。

原民副處長姜禮仙指出，各縣市實施區域計畫法時間不一，新竹縣是以1984年10月15日為準。曾效忠也表示，一開始上山宣導，還有族人以為是詐騙，後來有11戶族人參與，目前8戶成功，也是全國第1個成功範例。經建工程科長廖奎智指出，前年原是為了族人訴願而上山，意外促成此次試辦計畫成功推動的機緣。

新竹縣長邱鏡淳、尖石鄉長雲天寶、縣議員張志弘、范坤松、林光榮等人，均出席鳥嘴部落建築物合法試辦計畫的成果會議，范坤松也指，這是遲來的正義，但必定會為部落帶來更多的生機。

(中時)