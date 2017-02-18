被怕扣薪不加勞保 勞保局：個資不會外洩

勞工保險局今天強調，被保險人加保資料均依個人資料保護法妥善管理，不會有外洩之虞。雇主應為勞工加保。

台北市遊覽車公會理事長表示，大部分遊覽車司機都有信用瑕疵問題，怕被銀行扣薪所以不願投保勞保。

對此，勞保局今天發出聲明強調，被保險人投保資料僅限本人及所屬投保單位查詢，投保單位亦僅限提供被保險人在該單位的資料，勞保局對被保險人資料的查詢均留有紀錄，債權人不可能取得勞保資料查到勞工在何單位工作，並據以執行扣押薪資。

勞保局表示，針對遊覽車公會所稱多有司機未加保部分將進行查處，勞工及雇主千萬勿以任何理由規避加保。1060218

(中央社)