新北市圖與統一超商合作 首辦社區書展

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到超商除了買東西，現在也能看書展。新北市立圖書館與統一超商「OPEN！兒童閱覽室」合作推動社區閱讀文化，於超商內舉辦主題書展，提供社區民眾閱讀，

新北市立圖書館與統一超商「OPEN！兒童閱覽室」的社區閱讀推廣合作，今天在7-ELEVEN板橋國慶門市正式啟動，由新北市立圖書館館長高鵬與統一超商北三區營運部部經理蘇志明共同進行合作儀式。

因應開學季，新北市立圖書館特別推出「快樂開學書展」，精選了300冊兒童圖書，包括繪本圖畫書、以及文學、人物傳記、科學、生物、作文寫作等各類別適合學齡前至國小學童閱讀的好書，讓孩子在長假後，可以藉由閱讀收心，迎接新學期的開始。

書展期間，圖書館亦將推出適合全家一起參與的免費親子閱讀活動，讓親子可以在超商共享閱讀時光。

高鵬表示，圖書館和超商合作，推廣社區閱讀，不但可以擴大圖書館閱覽服務的範圍，讓社區居民可以更親進閱讀，透過資源互惠互享，將可發揮無限大的效益，希望未來超商能成為新北市社區閱讀的基地，讓閱讀更普及於日常生活之中。

統一超商表示，去年在新北市泰山區成立首間「OPEN！兒童閱覽室」，目前全台共有39家兒童閱覽門市，新北市有11家，平均每間每週有超過200位小朋友到店閱讀。

統一超商指出，此次與新北市立圖書館的合作，希望可以透過各種主題書展的方式，為社區居民推薦、認識好書，一起帶動社區的閱讀風氣，未來並將陸續增加合作門市範圍，讓社區大人小孩都能享受閱讀的樂趣。1060218

(中央社)