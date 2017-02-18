誓不兩立！ 川普再轟5家媒體「美國的敵人」

川普繼前一天暴走的記者會後，在推特上繼續和媒體互槓。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)16日才在記者會上和媒體互槓，暴走大罵媒體不誠實、報假新聞、失去控制以及國家混亂的根源。然而還不到一天，他似乎罵的意猶未盡，連續發了兩則推文特別點名了五家寫「假新聞」的媒體大罵，「不是我的敵人，是美國人民的敵人」，讓大家見識到他和這幾家媒體的積怨之深。

川普16日在記者會上暴走怒罵媒體。(圖/美聯社)

川普在17日下午先在推特上點名到姓的大罵：「寫假新聞的媒體(失敗的New York Times、NBC、CNN)，不是我的敵人，是美國人民的敵人，簡直有病！」，16分鐘後他又將這一條推文給刪除了，推出了新的版本，為「美國人民」的黑名單上多增加了NBC和CBS兩家媒體，並將文末「簡直有病！」給拿掉了。

川普的推文：「寫假新聞的媒體(失敗的New York Times、NBC、CNN)，不是我的敵人，是美國人民的敵人，簡直有病！」，之後這則被刪除了。(圖/Twitter@Donald Trump)

相隔16分鐘後，川普推出了新的版本，也罵了NBC和CBS兩家媒體，並將文末「簡直有病！」給拿掉了。(圖/Twitter@Donald Trump)

其實川普和這幾家媒體的積怨已久，過去川普最常針對的是CNN、NBC和《紐約時報》，多次在推特上表示三家媒體報導、名掉不實或偏頗，在前一天的記者會上，川普就對CNN的記者炮火尤其猛烈，他表示CNN的報導對他充滿恨意，製造了「反川普」氛圍，是個報導的不中立的媒體。

川普造訪紐約時報與警衛握手。(圖/美聯社)

川普(左二)造訪紐約時報時和發行人Arthur Ochs Sulzberger(左三)並肩而坐。(圖/美聯社)

而之前川普和《紐約時報》恩怨也很深，選前雙方戰火猛烈，《紐時》整理出整整2大頁川普歧視女性的言論，川普也正面迎戰多次威脅提告，還諷刺《紐時》是快要倒閉的報社。而雙方在選後一度看似大和解，川普按計畫造訪《紐時》侃侃而談。不過友好的關係並沒有延續太久，川普上任後不久又在推特上罵《紐時》故態復萌，讓雙方互罵的關係一直持續至今。

(中時電子報)