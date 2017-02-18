誓不兩立！ 川普再轟5家媒體「美國的敵人」
美國總統川普(Donald Trump)16日才在記者會上和媒體互槓，暴走大罵媒體不誠實、報假新聞、失去控制以及國家混亂的根源。然而還不到一天，他似乎罵的意猶未盡，連續發了兩則推文特別點名了五家寫「假新聞」的媒體大罵，「不是我的敵人，是美國人民的敵人」，讓大家見識到他和這幾家媒體的積怨之深。
川普在17日下午先在推特上點名到姓的大罵：「寫假新聞的媒體(失敗的New York Times、NBC、CNN)，不是我的敵人，是美國人民的敵人，簡直有病！」，16分鐘後他又將這一條推文給刪除了，推出了新的版本，為「美國人民」的黑名單上多增加了NBC和CBS兩家媒體，並將文末「簡直有病！」給拿掉了。
其實川普和這幾家媒體的積怨已久，過去川普最常針對的是CNN、NBC和《紐約時報》，多次在推特上表示三家媒體報導、名掉不實或偏頗，在前一天的記者會上，川普就對CNN的記者炮火尤其猛烈，他表示CNN的報導對他充滿恨意，製造了「反川普」氛圍，是個報導的不中立的媒體。
而之前川普和《紐約時報》恩怨也很深，選前雙方戰火猛烈，《紐時》整理出整整2大頁川普歧視女性的言論，川普也正面迎戰多次威脅提告，還諷刺《紐時》是快要倒閉的報社。而雙方在選後一度看似大和解，川普按計畫造訪《紐時》侃侃而談。不過友好的關係並沒有延續太久，川普上任後不久又在推特上罵《紐時》故態復萌，讓雙方互罵的關係一直持續至今。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。