51歲藍心湄公開比基尼照 超火辣身材是想PK陳美鳳？
51歲藍心湄近日與閨蜜陳美鳳同遊泰國，回國前還在臉書公開多張比基尼辣照，與粉絲分享好心情，腰瘦奶膨加上名模般的大長腿，讓粉絲看了鼻血直流，連女星小禎也跳出來留言問：「（胖）5公斤在哪？」
藍心湄與陳美鳳感情好，連保養功夫也同樣一把罩，雖然先前曾在直播透露，這趟旅行胖了5公斤。但她今日在臉書公開泰國比基尼照，不科學好身材驚呆上萬網友，不僅小禎留言問「（胖）5公斤在哪？」連季芹也說：「心湄姐真的很有職業道德耶！維持的超好，正翻了」，還有粉絲驚豔問：「哇！pk美鳳姐嗎？」
藍心湄早前曾鼓勵粉絲，好身材人人能有，有動力就能做到，據《中國時報》報導，她說：「人生60才開始，我才50出頭，多往戶外走，穿上最性感比基尼曬曬太陽，慢慢就會有自信。要活出自己，不要活在別人的眼裡跟嘴裡。」
(中時電子報)
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