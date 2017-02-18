燕巢區農會選舉疑賄選 會員代表、樁腳交保候傳

基層農會選舉前夕，橋頭地檢署接獲檢舉，指出燕巢區農會選舉，疑似有現金買票賄選情事，檢方昨日傳喚行賄的會員代表候選人賴姓男子、余姓樁腳及會員3人到案，經訊問後，會員代表及樁腳坦承行賄，諭令賴、余各以3萬元、5萬元交保候傳，其餘會員予以請回。

橋頭地檢署表示，接獲檢舉情資後，檢察長王俊力指派主任檢察官王柏敦率同檢察官陳筱茜組成專案團隊指揮法務部調查局高市調查處、市警察局岡山分局等單位組成專案小組偵辦，昨日傳喚行賄的會員代表候選人賴姓男子、余姓樁腳及會員3人到案，經檢察官訊問後，會員均坦承收到余姓樁腳交付之賄款新台幣1000元至2000元不等，並當庭繳回不法所得現金2000元。

另余姓樁腳也繳回其餘尚未發放的賄款1萬8000元，檢方以賴姓會員代表候選人、余姓樁腳涉犯農會法第47條之1第1項第2款投票行賄罪、其餘會員涉犯同條第1項第1款投票收賄罪嫌重大，諭令行賄之賴姓會員代表候選人及余姓樁腳分別以3萬元、5萬元交保候傳，其餘會員均予以請回。全案現由檢察官深入追查中，並向上追查上源及賄款來源，進一步擴大偵辦。

(中時)