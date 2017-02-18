勞部「護主」止血：司機須隨時待命就算工時

針對林美惠關於遊覽車司機工時認定的說法，勞動部進一步補充、說明。（中時資料照／陳怡誠攝）

日前在國道發生的遊覽車33死慘案，引發各界對於司機工時過長的討論，勞動部長林美珠昨（17）日於立院指出，駕駛等待客人時若未受雇主拘束，即不算工時；或許是林美珠的說法引起爭議，勞動部今日發出新聞稿補充，表示只要受雇主指揮監督或受命等待提供勞務之時間，就算是工作時間。

昨日前往立法院備詢的林美珠，被國民黨立委王育敏問到旅客下車觀光時，遊覽車司機的等待期間是否算工時？林美珠回應，按照勞基法規定，未受雇主拘束、可自由支配的時間就算休息，非屬工時；她還說，這段期間司機關起車門後，要散步、睡覺、聽音樂都可以。

林美珠的這番說法遭到許多民眾痛批，國民黨文傳會副主任李明賢也諷刺道，官員難道是活在雲端嗎？

而勞動部今表示，由於遊覽車駕駛的工時認定遭部分人士誤解，因此予以澄清，「包括遊覽車駕駛在內，凡受雇主指揮監督或受命等待提供勞務之時間，即屬工作時間。」

另外，勞動部進一步說明，一日行程當中，司機在未開車時的等候時間究竟算不算工時，仍得依個案判斷，要看這段時間內有無受到雇主指揮監督、能否自由運用。

舉例來說，遊覽車司機載遊客到景點後，遊客下車期間，駕駛如可自行利用，獲得合宜休憩，就不能算是工時；若有部分遊客仍待在遊覽車上，或駕駛得隨時待命，實際上無法自由利用，就該被認定為工時。

(中時電子報)