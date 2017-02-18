東石2場染禽流感 撲殺雞鴨鵝634隻
嘉義縣東石鄉2處養禽場確診感染H5高病原性禽流感，今天下午由家畜疾病防治進行撲殺清場作業，共撲殺雞鴨鵝合計634隻，並對鄰近8禽場進行移動管制。
嘉義縣家畜疾病防治所表示，東石鄉黃姓、陳姓禽場業者飼養的禽隻，經農委會家畜衛生試驗所確診感染H5高病原性，嘉義縣家畜所接獲動植物防疫檢疫局指示後，今天下午進行撲殺。
家畜所表示，下午完成2場禽隻撲殺清場作業，其中黃姓養禽場撲殺雞、鴨、鵝共610隻；陳姓養禽場撲殺鴨、鵝共24隻，2場共撲殺634隻。
嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖表示，為因應這波疫情，家畜所除了加強移動管制外，也將增加監測頻度及範圍，持續3個月，感染禽場3公里內由獸醫師作地毯式訪視。
防治所指出，這2禽場周圍1公里內的8場養禽戶，將全數進行移動管制並採樣，3公里內的28場養禽戶將進行疫情訪視，並籲請養禽業者自主落實防疫，一旦發現異狀，應立即通報。1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。