東石2場染禽流感 撲殺雞鴨鵝634隻

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嘉義縣東石鄉2處養禽場確診感染H5高病原性禽流感，今天下午由家畜疾病防治進行撲殺清場作業，共撲殺雞鴨鵝合計634隻，並對鄰近8禽場進行移動管制。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，東石鄉黃姓、陳姓禽場業者飼養的禽隻，經農委會家畜衛生試驗所確診感染H5高病原性，嘉義縣家畜所接獲動植物防疫檢疫局指示後，今天下午進行撲殺。

家畜所表示，下午完成2場禽隻撲殺清場作業，其中黃姓養禽場撲殺雞、鴨、鵝共610隻；陳姓養禽場撲殺鴨、鵝共24隻，2場共撲殺634隻。

嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖表示，為因應這波疫情，家畜所除了加強移動管制外，也將增加監測頻度及範圍，持續3個月，感染禽場3公里內由獸醫師作地毯式訪視。

防治所指出，這2禽場周圍1公里內的8場養禽戶，將全數進行移動管制並採樣，3公里內的28場養禽戶將進行疫情訪視，並籲請養禽業者自主落實防疫，一旦發現異狀，應立即通報。1060218

(中央社)