涉60公斤毒品 台灣3毒販印尼判死
印尼唐格朗地方法院昨天判處3名涉及走私60公斤安非他命的台灣毒販死刑。全案仍可上訴。
唐格朗（Tangerang）地方法院昨天判處4名毒販死刑，分別是3名台灣毒販，以及1名印尼毒販。
主審法官哈里雅提（Hariyati Tuti）表示，根據被告犯下的罪行，法庭判處這4人死刑。
哈里雅提說，這4人的行為造成當地社會困難，也有違印尼政府的掃毒計劃。4名被告的律師表示，不能接受這樣的判決結果，將提出上訴。
不過，根據印尼法律及過去毒品犯罪判刑的案例，這批毒販上訴獲平反的機會相當渺茫。
值得注意的是，印尼政府雷厲風行掃蕩毒品犯罪，外國毒犯成為取締重點，加上上述3名台灣毒販，目前共有10名台灣毒販在印尼被判死刑。
印尼最高法院去年1月底判決定讞，判處企圖夾帶安非他命闖關進入印尼的3名台灣人陳嘉偉、王安康及羅至誠死刑。印尼最高法院去年11月審理此案，仍判這3人死刑。
根據印尼最高法院資料，這3人是從香港替人把毒品帶進印尼，以獲取報酬。
此外，去年8月底，雅加達地方法院判處4名台灣毒販死刑，分別是40歲的李姓男子、21歲的吳姓男子、25歲的洪姓男子及35歲的石姓男子。
這4名台灣人因持有26公斤的安非他命遭判死刑。全案仍可上訴。1060218
(中央社)
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