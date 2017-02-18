菲律賓台灣客家聯誼會 慶祝天穿日
菲律賓台灣客家聯誼會今天廣邀旅菲台商、僑界人士共同歡慶客家天穿日，除聯繫情誼之外，也讓大家更加了解客家傳統與習俗。
餐會於中午在馬尼拉灣畔的金海灣餐廳舉行，由會長賴奇鑫擔任主席，席開將近20桌，旅菲客家鄉親、中華民國駐菲代表處人員、台商組織及僑團代表到場同歡，場面溫馨。
賴奇鑫介紹了天穿日的由來，期許客家子弟發揚客家人的優良傳統，延續樸實、硬頸、勤儉的精神。他也祝福大家在新的一年身體健康、事業順利。
每年農曆正月20日是客家人「天穿日」，感謝女媧補天。在這一天，客家人會放下所有工作、讓天地休養生息，並製作甜粄或炸年糕祭天。
以客家子弟身分出席的駐菲代表林松煥，分享了2件陳年往事，藉以回顧早年客家人生活、創業的艱辛。他期望旅菲客家子弟能秉持傳統與生活智慧，開創出自己的一片天地。
亞洲台灣客家聯合總會總會長章維斌也特別從泰國飛來馬尼拉參加盛會，與旅菲客家鄉親聯絡情誼。
活動並播放了介紹天穿日、客家文化及歌謠的影片，並舉辦摸彩與歌唱活動，讓現場氣氛熱鬧滾滾。
菲律賓台灣客家聯誼會成立於2012年，旨在凝聚旅菲客家子弟，聯絡會員之間的情誼，現有固定會員約100人。1060218
(中央社)
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