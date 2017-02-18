蝶戀花事故 1傷患轉入一般病房

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蝶戀花車禍釀33死悲劇，至今仍有11名傷患在醫院接受治療。根據衛福部資料顯示，今天台北慈濟醫院又有1名傷患，因傷勢穩定下來，從加護病房轉入一般病房。

衛福部統計各急救責任醫院回報緊急醫療管理系統資訊，截至今天下午3時，11名傷患中，已有7人轉入一般病房，4人仍在加護病房休養觀察。

衛福部指出，目前一般病房傷患，台北市立聯合醫院仁愛院區1人、台北慈濟醫院2人、汐止國泰醫院1人、內湖三總2人、北醫附醫1人；加護病房方面，目前台北國泰醫院1人、北醫附醫2人、萬芳醫院1人。1060218

(中央社)