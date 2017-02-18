男子深夜偷神像 還大費周章請進小廟供奉
苗栗縣竹南警分局破獲宮廟神像竊案，53歲劉姓男子多次偷竊竹南鎮龍鳳里一間宮廟神像、金爐及葫蘆等，警方追查發現劉男竊得神像後，竟將神像請進崎頂里海邊土地公廟內供奉，大費周章的行徑難以理解。
竹南派出所接獲龍鳳里某宮廟主委報案，表示廟裡從去年底至今年1月中旬遭竊2次，失竊郭府王爺、二郎神君、太子爺3尊神像、1個金爐以及1個葫蘆，價值約3萬餘元。
受理員警掌握相關線索，發現轄內53歲劉姓男子相當可疑，都是趁夜深人靜獨自進入宮廟，雙手合十拜過神明，再偷偷將神像裝進背包帶出宮廟外。
劉嫌到案後坦承偷竊神像，事後將神像等物放置平時常去的一處土地公廟內供奉，辯稱是吃藥後精神恍惚，不知為為何竊取神像，警方偵詢後將劉嫌以涉嫌竊盜罪送苗栗地檢署。
(中時)
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