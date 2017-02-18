關帝廟重點文昌燈 有請五文昌神位牌坐鎮

彰化市彰邑關帝廟後殿文昌殿日前遭祝融燒毀，市長邱建富指示廟方將五文昌神為牌及爐主家的文昌帝君神尊請至正殿供參拜，安撫學子的心。（謝瓊雲攝）

今天的祈安植福點燈法會，市長邱建富(左一)全程陪同，與法師一同為重新添購的四座文昌燈、財神燈舉行重新點燈法會儀式。（謝瓊雲攝）

今天的祈安植福點燈法會，市長邱建富(左一)全程陪同，與法師一同為重新添購的四座文昌燈、財神燈完成安奉點燈儀式。（謝瓊雲攝）

彰邑關帝廟後殿8日慘遭祝融之災，廟方將文昌帝君神尊與五文昌神為牌請至正殿，開放給信眾學子參拜。(謝瓊雲攝)

從建廟以來一直供奉在神房內的五文昌帝君神位牌。(謝瓊雲攝)

彰化市彰邑關帝廟後殿文昌殿日前慘遭祝融燒毀，許多考生憂心無文昌君可拜，廟方18日遵古禮舉行法會為文昌燈和財神燈重新點燈，並請出「五文昌帝君神位牌」至正殿供參拜，讓考生們安心。

「祈安植福點燈大道會」由第65代張天師主持，莊嚴隆重，隨後由寺廟管理人彰化市長邱建富一同為重新安奉的2435盞文昌燈及802盞財神燈重新點燈祈福。

邱建富指出，8日下午因鄰近民宅焊接工程火花飛濺到屋頂樑木上引燃火勢，使文昌殿付之一炬，已指示寺廟室人員積極展開「浴火重生」行動，並將對施工單位求償；目前熱心香客捐獻的修繕經費已近20萬元，廟方將會同文化部、縣府文化局，展開重要文物清查工作，做為重建後殿時的參考。

邱建富說，五文昌指梓潼（文昌）帝君、魁斗星君、朱衣帝君、文衡（關聖）聖帝、孚佑帝君」，關帝廟奉祀其文昌、魁斗和文衡三座文昌神像；因此特別將建廟以來一直供奉在神房內的五文昌神位牌連同爐主家的文昌帝君神尊請至正殿坐鎮，供信眾學子參拜。

廟方將於28日上午盛大舉行文昌帝君聖誕慶典，當日備有金箔文昌符令、滿分文昌吊飾，將贈送給前來參拜的信眾，現場還供應包子、粽子，藉此預祝每位考生都能「包中」。

(中時)