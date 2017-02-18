父子掛帆布墜亡 勞工局初判未確實使用安全帶

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高雄市18日發生郭姓父子在架設廣告帆布看板時，不幸由24尺高度墜落地面身亡，市府勞工局慰問家屬，並表示，初判是高處作業未確實使用安全帶，因罹災父子為自營雇主且已罹災，故無職業安全衛生法令責任追究問題。

事發後，勞工局勞檢處接獲通報，由處長周登春帶領同仁至現場調查災害發生原因，經初步現場查證及根據目擊作業員工描述，兩位勞工由大樓頂樓攀爬鐵架，至上方調整帆布時墜落，作業時未確實使用安全帶。

勞檢處長周登春表示，廣告架設等高處作業，勞工於高差在1.5公尺以上的場所上下時，應設置能使勞工安全上下的設備；另外，在高度2公尺以上的處所進行作業，勞工有墜落危險，應架設施工架、使用合格高空工作車或其他方法設置工作台。

周登春說，假如設置工作台有困難，則應採取張掛安全網、使勞工使用安全帶等防墜措施，勞工使用安全帶時，應設置足夠強度的安全帶錨錠，或裝置安全母索，供妥實勾掛安全帶；另外，現場主管也應嚴格督促勞工確實使用安全帽。

他指出，廣告招牌架設吊掛作業風險高，向來是重點檢查對象，勞檢處持續進行不定點動態稽查，今年已實施12場次，有1家業者違反職業安全衛生法令規定，遭裁罰6萬元。

(中時)