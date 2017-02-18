草屯建鳥嘴潭人工湖舉行座談 會中立委馬文君力爭農民權益
楊樹煌／南投報導
經濟部水利署擬在草屯烏溪上游興建鳥嘴潭人工湖，去年在草屯舉辦首場公聽會，遭居民在場外抗議，反對徵收價格偏低及喪失農保資格；今〈18〉日地方再邀中央民代和水利署中區水資源局舉行座談，會中立委馬文君力爭農民耕種權、生計與農保等權益，要求中央不容忽視。
水利署為解決雲、彰地區超抽地下水，導致地層下陷以及供應彰化、草屯地區民生用水，擬定興建鳥嘴潭人工湖，由於須廣徵私有土地達165公頃，不僅影響當地眾多農民耕作權益，甚至有10多戶居民面臨拆遷安置，引發農民疑慮，抗爭不斷，訴求又未獲正面回應，痛批官方敷衍欺瞞。
今天地方邀縣籍立委、中區水資源局及縣府等相關單位座談，立委馬文君在場中認為中央要從南投取水到外縣市，應尊重南投、尤其是在地草屯鄉親的心聲，對農民土地耕種被微收，喪失農保資格要依實際壽命延長補助、土地徵收價格要依實價徵收，用更優的價格辦理相關地價認定，保障民眾應有的權益、遷移居民的相關權益，務必要協助安置、水庫集水區應多聽民眾意見，做到兼顧生態保育、民眾權益及地方發展。
中區水資局陳長表示，目前原則採取協議價購，3月起將派員逐一了解個別狀況及需求；至於農保接續問題，原採補貼保費至80歲，將再延至90歲；13戶拆遷戶，已協調縣府就近覓地安置，至於集水區環境敏感區劃設，因權責在內政部，將會進行協調。
(中時)
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