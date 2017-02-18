老榕樹生病新法救治 月眉國小辦祈福

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花蓮壽豐鄉月眉國小操場旁一棵約80年的老榕樹，染褐根病，受到縣府重視，請來醫樹專家救治，採用花東首度的切除工法，老樹存活率百分百；學校和社區今天為老樹辦祈福活動。

祈福活動由社區部落頭目依傳統儀式進行，花蓮縣農業處長羅文龍、壽豐鄉長張懷文、農委會林業試驗所森林保護組員傅春旭、民代和月眉國小師生等人參加。

月眉國小校長廖仁藝表示，去年5月發現老榕樹葉脈黃化且持續蔓延，向縣府反應，因受限經費，校方也無力支付後續救治費用，於是寫信向外界爭取經費盼能搶救老樹。

花蓮縣農業處邀請樹木病蟲害專家傅春旭前往現勘，發現老榕樹根部受嚴重褐根病菌侵害，建議進行外科手術及周遭土壤燻蒸消毒處理。

羅文龍指出，樹木與人有著微妙的情感，這棵老榕樹是學校和社區的精神指標；縣府重視縣內每一棵樹，因此，積極協助籌措經費，此次引進花東首創先例的最新切除工法技術，約花費新台幣100萬元。

傅春旭說，老榕樹感染褐根病，可說是樹木的癌症，採患處組織清創切除外科手術及榕樹氣生根導根等工法救治，在台灣還沒有失敗的案例，老樹存活率可達百分百。此案例成功後，希望讓民眾更加關注老樹。1060218

(中央社)