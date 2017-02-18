埔基醫院助學障兒缺經費 盼民眾支持

埔里基督教醫院服務學習障礙兒童，啟發潛藏能力，預計募款新台幣20萬元幫助學障兒，截至18日，資金缺口仍大，亟需各界捐款，盼民眾支持。圖為學障兒教學課程。（埔基醫院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年2月18日

埔里基督教醫院服務學習障礙兒童，啟發潛藏能力，預計募款新台幣20萬元幫助學障兒，資金缺口仍大，亟需各界捐款支持。

埔里基督教醫院推動「學習障礙」兒童的治療與教育，所需經費20萬元有待捐助，醫院透過NPOchannel公益交流平台募款(http://ppt.cc/2PcVJ)，至今募得經費與設定目標金額仍有極大落差，希望民眾、企業踴躍捐款，幫助學習障礙的兒童。

埔里基督教醫院今天表示，學習障礙不等於智能障礙，學習障礙不容易被發現，兒童通常進小學之後，出現學習困難現象，家長才開始注意，但其實學齡前階段，學障兒童的能力表現，就可能出現早期徵象。

埔基醫院表示，學習障礙指因神經心理功能異常，而出現注意、記憶、理解、推理、表達、知覺，或知覺動作協調能力有顯著問題，以致聽、說、讀、寫、算等學習，有顯著困難，障礙不是因感官、智能、情緒等障礙因素所導致。

埔基前院長趙文崇長期關注偏鄉兒童早期醫療，曾獲第24屆醫療奉獻獎，自民國93年成立南投縣第一家兒童發展聯合評估中心後，除固定在埔基看診，至今仍親自率隊深入偏鄉，評估與治療發展遲緩兒童。

埔基醫院表示，學障兒雖有課業障礙，但常有其他天賦待被發現，例如知名歌手蕭敬騰。且因與一般兒童生理性不同，不適用一般傳統教學，健保給付也未納入學障兒治療，趙文崇希望藉著有別傳統學校教育的特殊學習，啟發這些孩子，例如文字符號讀寫訓練計劃。

仁愛鄉法治村9歲林小弟因在校學習效果不佳，經評估轉介到埔基醫院治療，林小弟和打零工的媽媽相依，家裡經濟不好，但林母仍每週帶林小弟，坐2個小時公車下山到醫院學習，隨著「個制化」學習計畫，林小弟認字及寫字速度變快，字跡也愈來愈漂亮、正確。

埔基醫院強調，學障兒不是沒有能力，而是能力不同，醫院一直相信，給予學障兒童友善受教育空間，他們未來對社會的回饋，絕對不輸其他人，醫院持續發掘學障兒的優點、提升他們的自信，營造無障礙學習環境，希望民眾支持。1060218

(中央社)