深夜不訊問 北院補強候審室設備

台北地方法院為因應未來深夜不訊問的規定，考量會有多名被告在候審室過夜，已補強候審室的設備，讓被告更「方便」。

北院表示，候審室的設備已補強，分別設置「律見室」及軟墊包覆的「保護室」，且讓被告更「方便」，上完廁所不用沖馬桶，改由中央台來按鈕沖水。 1060218

(中央社)