防無人機闖入 北京首都機場劃淨空區

我要評比

鑑於無人機闖機場日益頻繁，中國大陸北京首都國際機場日前公布淨空保護區，並警告無人機擅闖淨空區將面臨人民幣數萬元罰款與拘留處分，若造成嚴重危害還可能觸犯刑法。

新京報今天報導，北京首都機場官方微信17日公布淨空保護區示意圖，宣布禁止無人機在淨空區內飛行。

北京首都機場劃定的淨空保護區面積達1057平方公里，順義、朝陽、通州、昌平、懷柔5個區的部分街道、鎮和地區，都在這塊長方形區域內。

機場方面表示，依據中國大陸「民用機場管理條例」等相關法規，在淨空保護區操作無人機的行為，不但會面臨數萬元罰款，還將遭行政拘留10至15天。如造成嚴重危害，還可能觸犯刑法。

依中國大陸法規，民用機場淨空保護區域為每條跑道兩端20公里、兩側10公里範圍。北京首都機場3號航廈和第3條跑道啟用後，淨空保護區擴大，約為五環路面積的1.5倍。

北京首都機場表示，民眾若發現有無人機闖入，可透過「首都機場淨空保護」微信公眾號舉發。

隨著無人機迅速發展，威脅民航安全的事件不斷增加，引發中國大陸航空交通管制部門和各地機場關注。

北京首都機場指出，一隻1.8公斤的鳥若與時速960公里的飛機相撞，衝擊力比炮彈還大。一般消費型無人機更重，通常由質地堅硬的材料製成，若與高速飛行的飛機相撞，將使飛機結構嚴重受損。1060218

(中央社)