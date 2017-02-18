賀陳旦林美珠遭質疑躲媒體 徐國勇緩頰

交通部長賀陳旦與勞動部長林美珠因遊覽車翻車事件惹議，今天又被質疑出席行政院共識營未走大門，刻意躲媒體。行政院發言人徐國勇緩頰表示，自己到地下室停車，也沒走大門。

國道5號13日發生賞櫻團翻車事件，造成33人死亡。外界聚焦司機是否疲勞駕駛，賀陳旦日前說，司機在旅程中待命是否算工時，無法用法令規定；林美珠則說，若這段時間不受雇主拘束、自由支配，就算休息，「可以把門關起來，散散步、做做操、聽聽音樂」，兩人相關發言引發爭議。

行政院下午舉辦「政務團隊工作會議」（共識營），賀陳旦與林美珠到場時，都未走一樓大門，遭質疑是因爭議而刻意躲避媒體。

徐國勇中場休息受訪時則為兩人緩頰，他表示自己也沒走正門，因為他的車停在地下室，直接從停車場上樓，「我不會走到一樓，給大家看一看再上樓，因為這違反人性嘛」。1060218

(中央社)