新北市圖與7-ELEVEN合作 超商內也能看書展

新北市圖與7-ELEVEN合作推出「快樂開學書展」。（王揚傑翻攝）

新北市圖與7-ELEVEN合作推出「快樂開學書展」。（王揚傑翻攝）

新北市立圖書館與統一超商「OPEN！兒童閱覽室」合作推動社區閱讀文化，於超商內舉辦主題書展，提供社區民眾更方便的閱讀空間。

今(18)日下午於7-ELEVEN板橋國慶門市由新北市圖館長高鵬與統一超商北三區營運部部經理蘇志明共同進行合作儀式。

新北市圖推出「快樂開學書展」，精選了300冊兒童圖書，包括繪本圖畫書、文學、人物傳記、科學、生物、作文寫作等各類別適合學齡前至國小學童閱讀的好書，讓孩子在長假後，可以藉由閱讀收心，迎接新學期的開始。

統一超商表示，去年在新北市泰山區成立首間「OPEN！兒童閱覽室」，目前全台共有39家兒童閱覽門市，新北市有11家，平均每間「OPEN！兒童閱覽室」每周有超過200位小朋友到店閱讀，此次與新北市立圖書館的合作，希望可以透過各種主題書展的方式，為社區居民推薦、認識好書，一起帶動社區的閱讀風氣，未來並將陸續增加合作門市範圍，讓社區大人小孩都能享受閱讀的樂趣。

(中時)