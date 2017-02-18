大陸第3批自貿區2月底掛牌 傳兩會時公布總體方案
遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陝西等7地的自貿區將於今年2月底統一掛牌，這將是中國大陸第3批自貿試驗區。另外，第3批自貿區的總體方案傳出將在兩會期間公布。
經濟觀察網稱，去年年底曾傳出第3批自貿試驗區將在今年1月掛牌，然而最終卻未能如期掛牌，現在再傳出正式掛牌時間將在2月底。
專家指出，第3批自貿區重點在中西部以及東北等經濟發展較落後的區域，另外將結合「一帶一路」、發展長江流域經濟帶等國家戰略。
報導稱，這7個自貿區的分工如下，浙江舟山定位為大宗商品自貿區，河南鄭州定位為國際物流分發中心，湖北則面向中部地區和長江流域經濟帶，四川和陜西則是面向西部地區，遼寧則被視為為東北重工業轉型及對外開放基地。
新華社報導，自2013年上海自貿區落地以來，廣東、天津、福建依序成立自貿區，是中國第2批自由貿易區。第3批自貿區成立後，是否會調整自貿區的運作模式值得關注。
商務部研究院國際市場研究部副主任白明分析，未來需要關注的點有：一、是否會調整自貿區各自分幾個片區的做法。二、各自貿區會採取同張負面清單，還是根據各自區域做出調整。
上海財經大學自由貿易區研究院院長趙曉雷預測，未來中國的自貿區政策還會有調整，將進一步協調整合這些自貿區，逐漸形成一個面向國際的自貿區網路。
(工商)
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