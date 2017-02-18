陸海警船進入釣魚台附近海域巡航 疑載有重型武器

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日本共同社18日下午報導稱，據日本第11管區海上保安總部（位於那霸）消息，海上保安廳的巡邏船18日發現，4艘中國海警局船隻在當天上午10點左右起，相繼駛入釣魚台附近的領海範圍，航行約2小時後駛出至領海外側的毗連區。

報導稱，這是今年中國公務船第5日駛入釣魚台12海里，上次是在本月6日。

另據該保安總部稱，4艘中的1艘搭載疑似機關炮裝置。

(旺報)