海巡嚴格把關防杜不法 馬公商港再次查獲毒品案
南部地區巡防局第七海岸巡防總隊馬公商港安檢所於今（18）日上午，執行客檢勤務時，於客船上發現旅其中一名旅客行跡可疑，遂由客檢人員實施安檢。
今(18)日，馬公商港安檢所李副所長帶領同仁及司法組共同執行安全檢查時，因客船幹部表示某位乘客氣色不佳，行跡明顯可疑並與情資通報人員特徵相符，即對該名林姓乘客實施安檢，當下於外套及隨身行李發現毒品吸食器乙具及不明結晶體乙包，經毒品原物測試組檢驗，初步判定為二級毒品安非他命，全案依違反毒品危害防制條例送辦。
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(中時)
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