行政院共識營共識 政策成熟才對外說明
行政院發言人徐國勇今天表示，政院共識營會中達成共識，各部會首長要有政策論述能力，且必須是定案、成熟的政策才對外說明，以免引發外界誤會，或是定案後被質疑是「髮夾彎」。
內閣團隊日前小幅改組，行政院下午在公務人力發展中心舉辦「政務團隊工作會議」（共識營），由行政院長林全主持，政務委員、各部會首長、政務副首長等共79人與會，僅僑委會委員長吳新興、法務部長邱太三因公未出席。
徐國勇中場休息時轉述，會中主要討論各部會組織運作、政策形成、執行與協調議題。
他表示，行政院與部會之間，或跨部會之間的協調，有時候需要由政務委員出面，但絕對沒有「大政委、小部長」的情況，協調定案後由各部會說明，立場也應是一致的。
徐國勇說，各部會首長和政務副首長要有政策論述能力，且必須是定案、成熟的政策才對外說明。若是形成中、未定案的政策，對外論述時不能隨便下定論，以免引起誤會。
徐國勇舉例，像是之前內政部關於老屋健檢的政策，還沒完全定案就對外說明，導致外界認為老屋買賣時必須檢附健檢結果，引發誤會；最近財政部在討論稅制改革，學者有不同看法，官員受訪時應避免被認為偏向某一方，否則等到定案後，可能又會被質疑「髮夾彎」。
他說，會中也提到制定政策和修法時，應傾聽民意、注重與各團體溝通，溝通期也不能淪為形式，必須納入不同意見後，才能形成成熟的政策；另也希望各部會借重三級機關首長的經驗，加強請教與交流。1060218
(中央社)
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